W Mińsku "dziesiątki autobusów z różnych rejonów". Łukaszenka zapewnia, że "nie pozwoli oddać kraju"

- Zbudowaliśmy z wami piękny kraj, mimo wszystkich trudności, pomimo wszystkich niedociągnięć. Komu zdecydowaliście go oddać? Jeśli ktoś chce oddać kraj, to nawet, kiedy będę martwy, nie pozwolę na to - oznajmił białoruski przywódca, cytowany przez państwową agencję BiełTA.