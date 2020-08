Radziwinowicz: zawsze jest taka ewentualność, że ten piękny karnawał może się zamienić w krwawą łaźnię

"Aparat się kruszy"

Wacław Radziwinowicz z "Gazety Wyborczej", autor książek o Rosji, stwierdził, że "Łukaszenka nie powiedział w zasadzie nic nowego". - Białoruś, podobnie jak pięć innych krajów, w tym Rosja, wchodzą w skład Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym. Ten układ zobowiązuje, czy zezwala, krajom członkowskim interweniować militarnie tam, gdzie następuje zagrożenie bezpieczeństwa danego państwa. Formalnie to taka możliwość i taka ewentualność istnieje, ale uważam, że Łukaszenka wczoraj rzucił na stół fałszywą kartę, ponieważ to tylko on mówi, że "przyjdą nam z pomocą, jak tylko zażądamy, jak zechcemy" - powiedział.