Szef polskiej dyplomacji: sytuacja na Białorusi wymaga nałożenia kolejnych sankcji

W kontekście sytuacji na Białorusi minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau ocenił, że obecny konflikt zaostrza się i narasta. - Zgodziliśmy się jednoznacznie, co do tego, że sytuacja wymaga nałożenia kolejnej transzy sankcji, przede wszystkim na podmioty ekonomiczne, które wspierają reżim białoruski - przekazał Rau.

- Z drugiej strony czekamy na szybkie opublikowanie pakietu ekonomicznego dla demokratycznej Białorusi po to, by wskazać tym, którzy walczą z tamtejszym reżimem i tym, którzy się wahają, że jest alternatywa do obecnej sytuacji w ich kraju - dodał.