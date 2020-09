Cichanouska zwraca się do Polaków. "Mamy sąsiadów, którzy przeszli już tę drogę"

Kilkaset osób wzięło udział w wiecu solidarności z Białorusinami przy historycznej Bramie nr 2 na Placu Solidarności w Gdańsku. Podczas wiecu odtworzono specjalnie nagrany film kandydatki na prezydenta Białorusi w wyborach prezydenckich w 2020 roku Swiatłany Cichanouskiej. - Mamy sąsiadów, którzy przeszli już tę drogę - powiedziała, zwracając się do Polaków i odnosząc się do sytuacji w jej kraju.

