"Ludzie zdecydują się na bardziej partyzancką formę". Cichanouska mówi o zmianie

"Strajk zapoczątkował ruch, który trwa"

- Ludzie dobrze zareagowali - oceniła Cichanouska. - Zawsze można chcieć więcej, ale my jesteśmy wdzięczni tym wszystkim, którzy odważyli się na zademonstrowanie swojej obywatelskiej postawy - dodała.

Opozycjonistka podkreśliła, że do ogólnokrajowego strajku przygotowywała się nie tylko opozycja, ale też reżim, który "rzucił duże siły propagandowe, ideologiczne, ludzie byli zastraszani, przekupywani". - Strajk zapoczątkował ruch, który trwa. Wzmacniają się struktury samoorganizacji, niezależnych związków zawodowych - powiedziała.

"Oczywistym jest, że reżim jest bliski paraliżu"

Cichanouska nie potrafi określić, na jakim etapie jest obecnie "walka Białorusinów o nową Białoruś", czy jest to dopiero początek, czy już koniec. - Jest to proces, ale wierzymy, że zbliżamy się ku końcowi - powiedziała i dodała, że "niezależnie od rozwoju wydarzeń, ludzie są zdeterminowani walczyć do zwycięstwa".