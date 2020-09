10 dni aresztu za udział w Marszu Bohaterów

Centrum Wiasna i media niezależne informują o nowych zatrzymaniach na Białorusi. W Mińsku i innych miastach tego kraju sądy wymierzały we wtorek kary za udział w pokojowych protestach, które władze uznają za nielegalne. Radio Swaboda relacjonowało proces studenta zatrzymanego za udział w niedzielnym Marszu Bohaterów. Został skazany na 10 dni aresztu. Mówił, że był bity przez milicjantów.

Sądy wymierzały kary aresztu i grzywien między innymi w Mińsku, Żodzinie, Brześciu, Grodnie, Homlu i Witebsku. Z monitoringu na stronie centrum praw człowieka Wiasna wynika, że 15 września zapadło na Białorusi co najmniej 270 takich wyroków. Radio Swaboda relacjonowało proces studenta zatrzymanego za udział w niedzielnym Marszu Bohaterów. Został on skazany na 10 dni aresztu. W sądzie mówił między innymi, że był bity przez milicjantów na komisariacie za to, że odmawiał udostępnienia zawartości telefonu.