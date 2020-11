Miss Białorusi, medalista olimpijski i mistrz kick-boxingu wśród zatrzymanych podczas protestu w Mińsku

View this post on Instagram

В удивительное время живем. Не только крепкие парни в балаклавах на проспектах нашего города, но и дерзкие герои госТВ — сплошь ребята, которых по Довлатову «Можно судить за одно лишь выражение лица». Забыли, наверное, что посредственный назначенец никогда не сможет противостоять призванию. Безграничное уважение честной журналистике и поддержка лучшим ее представителям, находящимся сейчас под арестом: @onlinerby @dashaspevak @euroradio @tutbylive @zamirovski и Всеволод Зарубин