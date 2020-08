Trump: sytuacja na Białorusi jest straszna, Stany Zjednoczone obserwują ją uważnie

Prezydent USA odniósł się do trwających od ponad tygodnia protestów po wyborach prezydenckich na Białorusi. Donald Trump stwierdził, że "sytuacja na Białorusi jest straszna, a Stany Zjednoczone obserwują ją uważnie".

Wysoki urzędnik w administracji prezydenta, cytowany przez agencję Reutera, dodał, że "ogromna liczba Białorusinów, którzy pokojowo protestowali, wyraźnie pokazuje, że rząd nie może dłużej ignorować ich wezwań do demokracji".

"Unia Europejska i USA dzielą te same niepokoje"

Podczas czwartkowej wizyty w Słowenii szef amerykańskiej dyplomacji Mike Pompeo powiedział na wspólnej konferencji prasowej z premierem Janezem Janszą, że liczy na to, iż USA wspólnie z Unią Europejską wypracują "lepsze rozwiązanie dla narodu Białorusi".

- Unia Europejska i USA dzielą te same niepokoje dotyczące tego, co zdarzyło się i dzieje się na Białorusi. Mam wielką nadzieję, że możemy wspólnie pracować w taki sposób, by wynikło z tego, jak sądzę, lepsze rozwiązanie dla narodu Białorusi - oznajmił sekretarz stanu, cytowany przez słoweńską agencję STA.