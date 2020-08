Rada Bezpieczeństwa ONZ zajęła się Białorusią. Szef Rady Europejskiej zwołuje szczyt

Z inicjatywy Estonii i USA Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) przeprowadziła we wtorek w Nowym Jorku za zamkniętymi drzwiami konsultacje na temat zapalnej sytuacji na Białorusi. Jej członkowie zostali wezwani do podjęcia działań, aby powstrzymać eskalację kryzysu. Centrum Informacyjne Rządu poinformowało, że trudna sytuacja powyborcza na Białorusi będzie głównym tematem dzisiejszej wideokonferencji szefów państw i rządów Unii Europejskiej, w której weźmie udział premier Mateusz Morawiecki.

Rosja i Chiny nie chcą dyskusji o Białorusi

Pierwszy zastępca stałego przedstawiciela Rosji przy ONZ Dmitrij Poljanski twittował we wtorek, że sytuacja na Białorusi "to wewnętrzna kwestia tego kraju, a nie sprawą podlegającą dyskusji w Radzie Bezpieczeństwa. Rosja podkreśliła, że tylko sami Białorusini powinni rozwiązać problemy swojego kraju bez obcej ingerencji i wtrącania się".

Także Chiny przekonywały, że sytuacja na Białorusi nie jest sprawą tej instytucji - podkreśla AFP. Stały przedstawiciel Pekinu przy ONZ Zhang Jun argumentował w trakcie spotkania, że to, co dzieje się na Białorusi, "jest sprawą wewnętrzną tego kraju i nie stanowi żadnego zagrożenia dla pokoju i bezpieczeństwa w regionie ani na świecie".

Charles Michel zwołuje szczyt w sprawie sytuacji na Białorusi

"To, czego byliśmy świadkami na Białorusi, jest nie do przyjęcia"

"To, czego byliśmy świadkami na Białorusi, jest nie do przyjęcia. Wybory 9 sierpnia nie były ani wolne, ani uczciwe. Przemoc wobec pokojowych demonstrantów, która później nastąpiła, była szokująca i należy ją potępić. Ci, którzy za nią odpowiadają, muszą zostać pociągnięci do odpowiedzialności" - napisał w wystosowanym w poniedziałek wieczorem zaproszeniu do przywódców Michel.