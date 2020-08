"Czegoś takiego Mińsk jeszcze nie widział"

Tysiące ludzi zgromadziło się w sobotę w centrum Mińska, w miejscu, gdzie w poniedziałek w czasie demonstracji zginął jeden z jej uczestników. W sobotę odbywa się pogrzeb mężczyzny. - Białorusini są bardzo źli i wprost mówią, że białoruskie władze to kryminaliści, którzy zabijają ludzi - mówił na antenie TVN24 Aleksy Dzikawicki, wiceszef telewizji Biełsat.

W ceremonii pożegnalnej uczestniczyło kilkaset osób. Rodzina chciała, by uroczystość była kameralna.

"Ludzie są bardzo źli i wprost mówią, że to jest junta"

- Nie wiemy, dlaczego podczas wczorajszych protestów milicja nie użyła siły i dzisiaj też - miejmy nadzieję - tego nie zrobi. Jedni mówią, że to rzeczywiście przegrupowania, że Łukaszenka uderzy z nową siłą. Inni mówią, że raczej reżim się przestraszył - relacjonował na antenie TVN24 Aleksy Dzikawicki, wiceszef nadającej po białorusku telewizji Biełsat.

Jak podkreślił, "ludzie są bardzo źli i wprost mówią, że to jest junta, że (prezydent Białorusi Alaksandr) Łukaszenka to uzurpator, że białoruskie władze to kryminaliści, którzy zabijają ludzi".