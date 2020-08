Postępowanie karne wobec białoruskiej opozycji. "Nie ma w naszych działaniach żadnego przestępstwa"

- Nasz główny komunikat to to, że chcielibyśmy przystąpić do dialogu i w ramach dialogu znaleźć rozwiązanie tej trudnej sytuacji politycznej, która ma miejsce w kraju i w społeczeństwie – zaznaczył Łatuszka. Dodał, że Rada Koordynacyjna to platforma społeczna, "niesformalizowana organizacja i nie ma na celu zmiany ustroju konstytucyjnego, czy zmiany władzy, a poszukiwanie wyjścia w ramach przepisów prawa białoruskiego". - My jesteśmy gotowi do przystąpienia do dialogu – zadeklarował Łatuszka.