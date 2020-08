"Naszym celem nie jest przejęcie władzy sposobem niekonstytucyjnym"

W środę odbędzie się pierwsze posiedzenie Rady Koordynacyjnej, która powstała z inicjatywy kandydatki w wyborach prezydenckich na Białorusi Swiatłany Cichanouskiej. Paweł Łatuszka, były dyplomata i dyrektor teatru, który został zaproszony do udziału w Radzie, oświadczył, że instytucja będzie działać w ramach prawa białoruskiego i ma za zadanie sprawić, by sytuacja na Białorusi wróciła na płaszczyznę prawa.

Członkami Rady mogą zostać osoby, które przebywają na terytorium Białorusi i które reprezentują jedną z grup społecznych. - Najważniejsze to społeczny konsensus i działanie w ramach konstytucji, by wyjść z kryzysu - powiedział Paweł Łatuszka, w przeszłości dyplomata i minister kultury, a do poniedziałku dyrektor Teatru imienia Janki Kupały. Został z tej funkcji zwolniony za poparcie protestów.