Odrzucony wniosek o uchylenie aresztu dla Kalesnikawej. "Rabkowa więźniarką polityczną"

Maryja Kalesnikawa została oskarżona o wzywanie do przejęcia władzy i działań na szkodę bezpieczeństwa państwa, za które przewidziana jest kara od dwóch do pięciu lat pozbawienia wolności. W areszcie z takimi samymi zarzutami przebywa również prawnik Maksim Znak, również członek prezydium Rady Koordynacyjnej. Obrońcy praw człowieka uznają sprawę za motywowaną politycznie, a Kalesnikawą, Znaka i Saleja - za więźniów sumienia.

W sądzie obecny był ojciec Maryi Kalesnikawej EMBASSY OF POLAND IN BELARUS/PAP/EPA

Do sądu w Mińsku przyszło w poniedziałek kilkadziesiąt osób, by okazać wsparcie Kalesnikawej. Obecni byli także dyplomaci państw zachodnich, w tym Polski. Rozprawa odbywała się za zamkniętymi drzwiami. Zebranych wpuszczono do sali tylko na ogłoszenie decyzji sądu. Kalesnikawa uczestniczyła w rozprawie za pośrednictwem łącza wideo z aresztu w Żodzinie pod Mińskiem. W sądzie był obecny jej ojciec Alaksandr, który podziękował wszystkim za wsparcie. Byli tam również rodzice Saleja.