MSW: siły porządkowe "humanitarnie użyją broni, w tym ostrej" i "uprzątną z ulic" ludzi najbardziej agresywnych

Szef zarządu do spraw walki z przestępczością zorganizowaną MSW Białorusi Mikałaj Karpiankou porównał uczestników demonstracji w tym kraju do "zorganizowanych grup przestępczych". - Użyjemy broni ostrej wobec każdego, kto podniesie rękę na funkcjonariusza - zapowiedział.

- Będziemy zmuszeni użyć broni po to, aby chronić obywateli, by bronić porządku i zwykłych ludzi. Żeby dzieci, które dorastają, nie widziały tych bachanaliów - powiedział szef zarządu do spraw walki z przestępczością zorganizowaną MSW Białorusi Mikałaj Karpiankou w piątek w telewizji państwowej, odnosząc się do protestów trwających w tym kraju od sierpniowych wyborów prezydenckich.