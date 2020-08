"Byłam w szoku, że władze mogą tak po prostu bić ludzi"

Użytkownik Instagrama Evganski od początku protestów relacjonuje je w internecie - głównie po angielsku, żeby o wydarzeniach na Białorusi dowiedział się cały świat. 27-latek z Grodna jest informatykiem, jeździ do pracy do Polski. Nie chce podawać imienia i nazwiska, bo boi się, że z Białorusi już nie wyjedzie. Teraz tam został, bo wierzy, że zmiana władzy jest bliżej, niż kiedykolwiek.

"Różnica jest taka, że w innych krajach młodzi ludzie mogą śmiało krytykować władze"

Są młodzi, ale nie gniewni - protestują pokojowo, ale stanowczo. Waleria z Mińska obiecała rodzicom, że będzie chodzić na protesty tylko w ciągu dnia, bo wieczorami jest zbyt niebezpiecznie. - Boję się za każdym razem, kiedy wychodzę z domu, bo nie wiem, czy do niego wrócę. Staram się walczyć ze strachem, chociaż nie jest to proste - podkreśla. - Mimo to z dnia na dzień boję się coraz mniej. Mam dopiero 24 lata, ale czuję się odpowiedzialna za siebie, za moją przyszłość i za mój kraj - dodaje.