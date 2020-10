"Widziałem, jak koledzy dokonywali zbrodni na ludziach, których mieli chronić". Wyznania białoruskiego milicjanta

Na opublikowanym w sierpniu nagraniu milicjant Iwan Kołos opowiedział, co sądzi o przeprowadzonych wówczas prezydenckich wyborach na Białorusi i zachowaniu milicji. - Jestem funkcjonariuszem służb podległych ministerstwu spraw wewnętrznych i pracuję jako dzielnicowy. Koledzy, przysięgaliśmy chronić białoruski naród, ale zamiast tego chronimy interesy jednego człowieka, który siłą utrzymuje władzę i nie ma odwagi, żeby powstrzymać rozlew krwi i zwrócić władzę narodowi. Koledzy, apeluję do was o zaprzestanie stosowania przemocy i niekierowanie broni na nastawionych pokojowo, nieuzbrojonych obywateli - mówił na nagraniu.