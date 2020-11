Media: od początku protestów na Białorusi zatrzymano ponad 25 tysięcy osób

Według portalu Tut.by w związku z trwającymi na Białorusi protestami od ich początku do 3 listopada zatrzymano ponad 25 800 osób. Powodem zatrzymań przez białoruskie służby było złamanie przepisów dotyczących zgromadzeń masowych. Tymczasem Alaksandr Łukaszenka oświadczył, że protesty w jego kraju finansowane są z "funduszy z Liwy, Polski, Ukrainy".

"NAU posiada wewnętrzne raporty MSW. Według danych ministerstwa od 9 sierpnia do 3 listopada na Białorusi zatrzymano ponad 25 800 osób za 'złamanie prawa dotyczącego masowych zgromadzeń i łamanie innych przepisów podczas ich przeprowadzania'" - zakomunikował NAU.

Łukaszenka: bojówkarze finansowani przez Litwę, Polskę i Ukrainę

Tymczasem prezydent Białorusi Alaksandr Łukaszenka podczas piątkowego wywiadu został zapytany o to, kiedy według niego na Białorusi zakończy się polityczny kryzys. - Jaki polityczny kryzys? A co, nie ma jakichś organów władzy? - odpowiedział Łukaszenka, cytowany w sobotę przez Tut.by.

- Zobaczcie, jak to wszystko jest finansowane. Już zaczęli na konta przelewać pieniądze naszym protestującym i bojówkarzom. Wzięliśmy to pod kontrolę. Zawyli - powiedział i stwierdził, że protesty są finansowane z "funduszy z Liwy, Polski, Ukrainy". - Dlatego to tlenie się będzie trwać - dodał Łukaszenka.