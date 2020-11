"Przestańcie zabijać". Marsze Odważnych na Białorusi, ponad 300 zatrzymanych

Na ulicach Mińska i innych miast Białorusi odbywają się w niedzielę opozycyjne Marsze Odważnych. W trakcie protestów doszło do starć z milicjantami. Jak donosi centrum praw człowieka Wiasna, zatrzymano ponad 300 osób. Niezależny portal TUT.by informuje, że do Mińska rząd ściągnął specjalny sprzęt i dodatkowe siły. "Białoruś potrzebuje natychmiastowej pomocy humanitarnej i szybkiej reakcji politycznej" - napisał na Twitterze dziennikarz Franak Wiaczorka.

"Przestańcie zabijać"

W białoruskiej stolicy ludzie gromadzą się między innymi na placu Przemian, gdzie w środę wieczorem zamaskowani mężczyźni pobili młodego działacza Ramana Bandarenkę. Następnie wsadzono go do mikrobusu i zawieziono na komisariat. Półtorej godziny później karetka pogotowia zabrała go do szpitala. W czwartek mężczyzna zmarł. Uczestnicy niedzielnych protestów, protestujący przeciwko Alaksandrowi Łukaszence, chcą także oddać hołd Bandarence, który padł ofiarą reżimu.