Strzały ostrzegawcze, granaty hukowe, gaz łzawiący. 84. dzień protestów przeciwko reżimowi Łukaszenki

Tysiące osób bierze udział w Mińsku w Marszu przeciwko Terrorowi - podają niezależne białoruskie media. Informują, że milicja oddała kilka strzałów w powietrze, by rozproszyć tłum. Niedziela jest 84. dniem protestów na Białorusi przeciwko reżimowi Alaksandra Łukaszenki.

Strzały ostrzegawcze

Radio Swoboda podało w niedzielę, że oddziały milicji OMON w Mińsku zaczęły zatrzymywać ludzi już na początku marszu. Potwierdziły się także doniesienia niezależnych mediów, że funkcjonariusze oddali w powietrze strzały ostrzegawcze, by rozproszyć tłum. Informację podała rosyjska agencja RIA Nowosti, powołując się na służbę prasową milicji w Mińsku, która twierdziła, że działania te podjęto, by "nie dopuścić do łamania prawa".