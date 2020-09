Milicja ruszyła, kiedy tłum zaczął się rozchodzić. Wiasna: ponad 150 zatrzymanych

Marsz Jedności przeszedł w niedzielę ulicami stolicy Białorusi. Manifestacja licząca według różnych źródeł od kilkudziesięciu do nawet 150 tysięcy ludzi, dotarła przed siedzibę prezydenta Alaksandra Łukaszenki. Do miasta skierowano oddziały milicji i wojska. Do centrum Mińska wjechały także samochody opancerzone. W pobliżu pałacu prezydenckiego doszło do zatrzymań niedługo po tym, gdy odeszła stamtąd większość protestujących.

Jak przekazała Polska Agencja Prasowa, ponad 100 tysięcy ludzi wzięło udział w niedzielę w Marszu Jedności odbywającym się w Mińsku. Pochód, zapowiadany jako kolejny masowy protest po wyborach prezydenckich z 9 sierpnia, przeszedł przez centrum stolicy Białorusi pod Pałac Niepodległości, siedzibę białoruskiego prezydenta.

"Łukaszenka jest w tarapatach. 100-150 tysięcy ludzi zgromadziło się w pobliżu jego rezydencji. Wszyscy skandują: 'Łukaszenka - do radiowozu', 'Łukaszenka - do więziennej toalety' oraz 'Trybunał!' " - relacjonował na Twitterze białoruski dziennikarz Franak Wiaczorka. Polska Agencja Prasowa donosiła z kolei o co najmniej kilkudziecięciu tysiącach protestujących przed pałacem prezydenckim.

Uczestnicy protestu podeszli blisko do kordonu utworzonego przez funkcjonariuszy OMON i żołnierzy wojsk wewnętrznych, a także przez milicyjną polewaczkę i maszyny z rozkładanymi tarczami do rozpędzania demonstracji. Na płocie, który w ten sposób powstał, demonstranci przykleili plakaty i malują grafitti.

"Odejdź!" i "Wstyd" – skandowano pod adresem Łukaszenki w trakcie demonstracji, która stała się już tradycyjnym wydarzeniem niedzieli w czasie akcji protestu po sfałszowanych wyborach prezydenckich. Ze strony sił bezpieczeństwa stale rozlegał się dźwięk syreny, który zapewne miał odstraszać demonstrantów.

Tłumy w Mińsku EPA/PAP

Gdy przed siedzibą prezydenta pozostały tylko niewielkie grupy ludzi, rozpoczęły się zatrzymania. Z relacji mediów niezależnych i ich czytelników wynika, że milicja zatrzymuje rozchodzące się po mieście mniejsze grupy ludzi, którzy wcześniej uczestniczyli w demonstracji. W czasie protestu jeden z funkcjonariuszy prysnął gazem (nie wiadomo jakim) w kierunku demonstrujących po tym, gdy jeden z nich napisał obraźliwe słowa pod adresem Alaksandra Łukaszenki na samochodzie służącym do rozpędzania demonstracji.

"Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego"

W trakcie manifestacji w tłumie widać było wiele flag biało-czerwono-białych, w kolorach narodowych używanych przez opozycję. Ludzie przybyli tłumnie, mimo padającego deszczu, wielu ubrało się w stosowną odzież.

"Hasło dzisiejszego marszu to: Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego" - pisał wcześniej w niedzielę Wiaczorka. Pod wpisem zamieścił nagranie, na którym widać biało-czerwony tłum, maszerujący przez centrum Mińska. "Ten protest ma pokazać, że ludzie są zjednoczeni w pragnieniu zmian, podczas gdy władze próbują podzielić naród" - dodał.

Ania i Wacław przyszli na marsz z dwójką dzieci, w wieku roku i dwóch, pomimo zdecydowanych ostrzeżeń ze strony MSW, by rodzicie "opamiętali się" i zachowywali się odpowiedzialnie.

- Przede wszystkim dzieci są z nami, bo nie mamy ich z kim zostawić – śmiała się Ania. - A na poważnie to uważamy, że wszyscy powinniśmy tu być, bo rozstrzyga się przyszłość naszych dzieci – dodała. - Dlaczego mamy się bać wyjść na ulice we własnym mieście? – pytał Wacław. Jego zdaniem Białorusini mają prawo do pokojowego protestu. - Ludzi zatrzymują i zastraszają, ale liczba protestujących nie maleje. Może to da władzom do myślenia - dodał.

Wiasna: ponad 150 zatrzymanych

Do centrum z obrzeży miasta wjechał rano sprzęt milicyjny i wojskowy, w tym ciężarówki, samochody do rozpędzania demonstracji i polewaczki, a także samochody opancerzone. Opancerzone pojazdy BRDM pojawiły się m.in. w pobliżu siedziby prezydenta - Pałacu Niepodległości. Do miasta wjechała również kolumna transporterów opancerzonych BTR - donosił portal TUT.by.

Zablokowano także ulice w centrum miasta i zamknięto większość sklepów. Nie działają też stacje metra.

Milicja próbowała powstrzymać niedzielny pochód, blokując drogi i dokonując zatrzymań. Białoruskie Centrum Obrony Praw Człowieka Wiasna poinformowało o zatrzymaniu w niedzielę ponad 150 osób osób w Mińsku. Wśród zatrzymanych jest członkini Rady Koordynacyjnej, utworzonej przez opozycję, Wolha Paulawa.

W Mińsku pojawiły się także zakłócenia w działaniu internetu. Prędkość przesyłu danych znacznie się pogorszyła. Jeden z operatorów potwierdził, że stało się tak na polecenie władz. Nie można posługiwać się komunikatorami, nie ładują się także strony internetowe.

MSW uprzedziło rano, że będzie przerywać "nielegalne akcje" i wezwało obywateli, by nie brali w nich udziału.

Budynek białoruskiego MSW w Mińsku otoczony przez wojsko PAP/EPA/STRINGER

Do zatrzymań, ale o wiele mniej licznych, doszło również w innych miastach Białorusi: Grodnie, Brześciu, Baranowiczach i Witebsku. W Mohylewie milicja zatrzymała dziennikarza agencji informacyjnej BiełaPAN Alesia Asipcowa.

W ubiegłą niedzielę i dwa tygodnie temu w marszach protestu wzięło udział po kilkaset tysięcy ludzi. Protesty przeciwko sfałszowaniu wyborów trwają na Białorusi już od 29 dni.

Białoruś PAP/Maciej Zieliński

Autor:ft, momo/kab

Źródło: PAP, tvn24.pl