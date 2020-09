Służby blokują drogi, do miasta wjechały wozy opancerzone. Białorusini znów wyszli na ulice

Marsz Jedności ruszył w niedzielę ulicami stolicy Białorusi. Według niezależnych mediów na manifestacji zebrały się tysiące Białorusinów. Do miasta skierowano oddziały milicji i wojska. Do centrum Mińska wjechały także samochody opancerzone. Są informacje o pierwszych zatrzymaniach.

Do centrum Mińska z różnych stron miasta kierują się setki Białorusinów, o czym niezależne portale informowały jeszcze przed godziną 14 czasu lokalnego (13 w Polsce), kiedy to planowo rozpoczynał się marsz. Trasy wiodące do centrum były blokowane przez milicję i wojsko. Funkcjonariusze próbowali rozganiać mniejsze grupy zbierające się na obrzeżach miasta, w niektórych miejscach doszło do zatrzymań. Pomimo tego, część protestujących dotarła do centrum.