"Babcie są z wami!". W Mińsku protestowali emeryci, dwie osoby zatrzymano

Emeryci, którzy protestowali przeciwko stosowaniu przemocy wobec uczestników opozycyjnych demonstracji trwających od dnia wyborów 9 sierpnia, spotkali się na placu Niepodległości, po czym przeszli prospektem Niepodległości do placu Październikowego i na plac Zwycięstwa, by wyrazić solidarność z opozycyjnie nastrojonymi studentami pobliskiego uniwersytetu lingwistycznego.

Emeryci porozmawiali trochę ze studentami, którzy machali do nich z okien, po czym przeszli do placu białoruskiego pisarza Jakuba Kołasa, gdzie złożyli kwiaty pod jego pomnikiem, odśpiewali kilka pieśni i zrobili sobie zdjęcie pamiątkowe. Tam protest się zakończył i uczestnicy rozeszli się do domu, wykrzykując przedtem "każdy poniedziałek!".