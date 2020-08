"Władze złamały wszystkie najważniejsze przykazania". Białoruski "łańcuch pokuty" rozciągnął się przez cały Mińsk

Co najmniej kilka tysięcy Białorusinów stanęło w piątek wieczorem w "łańcuchu pokuty", ciągnącym się od mińskiego uroczyska Kuropaty, gdzie w latach 30. XX wieku rozstrzeliwano represjonowanych, do aresztu na ul. Akrescyna, dokąd trafiali zatrzymani podczas protestów powyborczych.

- Mam 73 lata i nie zgadzam się, by kiedykolwiek na Białorusi powtórzył się Wielki Terror z 1937 roku czy niesprawiedliwe zatrzymania i bicie z ubiegłego tygodnia – powiedział Uładzimir, który stał na samym początku łańcuchu, na terenie podmińskiego uroczyska Kuropaty. W latach 30. ubiegłego wieku NKWD rozstrzeliwało tam represjonowanych.

Uładzimir jest osobą religijną. Podobnie jak wiele osób zgromadzonych w lesie pod Mińskiem wziął udział w odprawionej tu w piątek modlitwie. - Nasze władze złamały wszystkie najważniejsze przykazania: "nie mów fałszywego świadectwa", "nie zabijaj", "nie kradnij" – wymieniał Uładzimir. Jego zdaniem pokojowy protest należy kontynuować do skutku. - Ja jestem stary, ale jak będzie trzeba, stworzę batalion emerytów. Pokojowy batalion do protestu – oświadczył.

Alesia trzymała w ręce portret młodego mężczyzny. Obraz, jak wyjaśniła, powstał na podstawie małego zdjęcia - jedynego, jakie zachowało się po Wasylu Makowiczu, straconym przez NKWD w 1938 roku. - Oficjalnie, według akt sprawy, był "polskim szpiegiem". To dość śmiała teza, ponieważ pradziadek był zwykłym chłopem i miał ledwie ukończone kilka klas. Niemniej jednak został zabity. Z tego, co wiem, to nawet nie był Polakiem – opowiedziała Alesia.