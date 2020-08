"Obraz Łukaszenki z kałasznikowem ostatecznie burzy wizerunek przywódcy ludu, ulubieńca narodu"

W kamizelce kuloodpornej i z kałasznikowem w ręku. Większość komentarzy niezależnych mediów białoruskich sprowadza się do tego, że "występ" prezydenta Alaksandra Łukaszenki, zamierzony jako demonstracja śmiałości, okazał się kompletnym fiaskiem wizerunkowym. Oddzielny wątek poświęcony jest synowi głowy państwa, 15-letniemu Mikałajowi, który również miał w ręku broń.

Na nagraniach opublikowanych w Telegramie służby prasowej ubrany w kamizelkę kuloodporną i trzymając w ręku karabin (bez magazynku) prezydent wysiada ze śmigłowca. Na innym filmie wychodzi przed Pałac Niepodległości, gdzie w poprzek ulicy ustawili się funkcjonariusze OMON-u i samochody wojskowe Rubież ze specjalnymi rozkładanymi osłonami, służące do rozpędzania demonstracji. - Poradzimy sobie z nimi! Jesteście zuchami! – mówi prezydent do funkcjonariuszy.

To albo celowa dezinformacja albo wynik otrzymania nieprawdziwych danych od podwładnych. Protestujący zmierzający w kierunku Pałacu Prezydenckiego i Placu Flagi Państwowej zachowywali się pokojowo, a na widok OMON-u i pojazdów do rozpędzania demonstracji, zatrzymali się. Skandowali "okłamali nas!". Człowiek z gitarą zaśpiewał znaną piosenkę, podchodząc do gęstego szpaleru milicji.