Borrell: Setki przypadków tortur udokumentowanych na Białorusi. Sankcje potrzebne jak najszybciej

- Trwają prace w grupach roboczych Rady po to, by sankcje zostały przyjęte jak najszybciej. Jeżeli mamy utrzymać naszą europejską wiarygodność, to (powinno się to stać - red.) przed posiedzeniem Rady Europejskiej - powiedział w europarlamencie szef unijnej dyplomacji Josep Borrell.