Dyrektor w MSZ Białorusi poparł protesty, złożył rezygnację

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Białorusi potwierdziło portalowi TUT.by, że dyrektor w resorcie spraw zagranicznych Andrej Buszyła, odpowiedzialny między innymi za relacje z Polską, odszedł ze stanowiska. Dyrektor w niedzielę poparł społeczne protesty. Z kolei władze Grodna we wtorek w specjalnym komunikacie wydały zgodę na mityngi w centrum miasta i złożyły przeprosiny za bicie uczestników protestów.

16 sierpnia Andrej Buszyła opublikował na swoim profilu na Facebooku zdjęcie z masowego Marszu Wolności w Mińsku. Pełnił on funkcję dyrektora departamentu Ameryki Północnej i Europy Zachodniej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych - zajmował się między innymi relacjami z Polską. Następnego dnia portal TUT.by poinformował, że na pikietę poparcia dla protestu wyborczego wyszło dwoje pracowników MSZ.

Władze miejskie Grodna wyraziły we wtorek zgodę na organizowanie wieców na centralnych placach miasta, zagwarantowały opiekę medyczną i techniczną, a także relacjonowanie w mediach mityngów i dostęp do anteny lokalnej telewizji Grodno Plus. Lokalne struktury MSW ogłosiły publiczne przeprosiny, a zatrzymani podczas protestów obywatele zostali zwolnieni z aresztu. Wszystkie przypadki pobicia mają zostać zbadane. Zapowiedziano również, że uczestnicy strajków w zakładach państwowych nie będą karani.