Łukaszence skończył się czas, w kraju rozpoczął się strajk. Ponad dwieście osób zatrzymanych

W nocy z niedzieli na poniedziałek upłynął termin ultimatum postawionego władzom w Mińsku przez Swiatłanę Cichanouską, główną rywalkę Alaksandra Łukaszenki w sierpniowych wyborach prezydenckich. Kandydatka opozycji ostrzegła, że jeśli nie spełni on trzech żądań dotyczących ogłoszenia swojej dymisji, doprowadzenia do całkowitego zaprzestania przemocy na ulicach i do uwolnienia wszystkich więźniów politycznych, w kraju rozpocznie się strajk generalny.