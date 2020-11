"Trwa niewidoczny kryzys, który może zakończyć się wojną domową"

- Jesteśmy przeciwni przemocy, nieprawdzie, niesprawiedliwości i wszystko to potępiamy - kontynuował. - Ale powinniśmy do każdego człowieka podchodzić z miłością, umieć przebaczać tym, kto dopuszcza się zła. Nie jest to łatwe, ale trzeba mieć przed oczami krzyż Jezusa Chrystusa, który mówił: "Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią" - powiedział.