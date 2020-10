Fundusze nie mogą trafić do kraju, który narusza prawa człowieka, tak jak to robi teraz Polska - powiedziała w rozmowie z TVN24 BiS szefowa komisji do spraw kobiet w Parlamencie Europejskim Evelyn Regner. - Działamy w tej sprawie ponadpartyjnie, europosłowie są naprawdę zaszokowani - wyznała.

- To, co dzieje się w tej chwili w Polsce, dotyka wszystkich kobiet w Europie, to sprawa nie tylko Polek, to sprawa wszystkich kobiet w Europie - powiedziała w rozmowie z TVN24 BiS Evelyn Regner, komentując protesty po wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który orzekł o niekonstytucyjności przepisów dotyczących aborcji w przypadku ciężkiego upośledzenia płodu.

- Parlament Europejski na pewno przygotuje rezolucję w tej sprawie - zastrzegła Regner.

Zapowiadana rezolucja to "symboliczny gest", który, w opinii europarlamentarzystów, może zostać przez polski rząd zlekceważony. Austriacka europosłanka pytana o tę kwestię zwróciła uwagę, że "jest coś, czym władze się przejmują".

- Jestem pewna, że to, na czym zależy polskiemu rządowi, to pieniądze. Jesteśmy w kluczowym momencie negocjacji budżetowych. W Parlamencie Europejskim zabiegamy o połączenie wydatków z przestrzeganiem zasad praworządności, a kwestia decydowania o swoim ciele jest kwestią praw podstawowych człowieka - powiedziała Regner. Zapewniła, że europosłowie będą protestować przeciwko temu, co dzieje się w Polsce, podkreślając mocno, że "unijne fundusze nie mogą trafić do kraju, który narusza prawa człowieka, tak jak to robi Polska".

O rezolucji mówiła także w rozmowie z TVN24 BiS Katarina Barley, wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego. - W tym momencie przygotowujemy rezolucję o Polsce, bo sytuacja staje się coraz bardziej niepokojąca. Widzimy ludzi na ulicach, głównie kobiety, które mają prawo, by domagać się swoich praw.

Polskie kobiety wyszły na ulice PAP/Maciej Kulczyński

"Prawa kobiet są prawami podstawowymi"

Katarina Barley przyznała, że przepisy aborcyjne nie leżą w kompetencjach UE. - Unia nie może narzucić żadnych przepisów w tym zakresie. Ale tu chodzi też o prawa podstawowe. Prawa kobiet są prawami podstawowymi. W tej sytuacji decyzja trybunału nie jest decyzją niezależnego sądu, tylko wprowadzeniem decyzji rządu. Tak, to dotyczy aborcji i praw reprodukcyjnych, ale wpisuje się w cały system i trzeba patrzeć na szerszy obraz - stwierdziła.

Na podobny element zwróciła uwagę także holenderska posłanka Sophie in ’t Veld, mówiąc, że problemem jest też sposób podjęcia tej decyzji przez zależny od władzy trybunał. - Całkowicie popieramy te kobiety. To jest też bardzo ważne, by Komisja Europejska nie traciła czasu i interweniowała w sprawach dotyczących polskiego sądownictwa, bo to sądownictwo odegrało tu kluczową rolę. Zostało wykorzystane jako narzędzie, by wprowadzić zakaz aborcji, w praktyce to właśnie oznacza ta decyzja. Musimy wyraźnie podkreślić, że to nie jest legalna decyzja, że sędziowie byli kierowani przez polityków, co nie może być zaakceptowane - podkreśliła.

Czy aborcja powinna być w Polsce legalna? Jak oceniasz decyzję TK w tej sprawie? Sondaże TVN24

Sophie in ’t Veld prognozuje, że rząd skieruje aborcję do podziemia, co zwiększy liczbę problemów. - Aborcja dalej będzie, będzie turystyka aborcyjna, będą nielegalne zabiegi ze wszystkimi tego negatywnymi konsekwencjami - stwierdziła.

Podała przykład Holandii, gdzie liczba aborcji spadła dzięki edukacji seksualnej i dostępowi do środków antykoncepcyjnych. - I tak, jest też bezpieczna i legalna aborcja, ale w rzeczywistości zmniejszyliśmy liczbę takich zabiegów - powiedziała Sophie in ’t Veld.

"Rolą Komisji Europejskiej jest pilnowanie traktatów"

Holenderska europosłanka przyznała, że rezolucje i debaty niewiele zmienią, ale to rolą Komisji Europejskiej jest pilnowanie traktatów. - Głos powinna zabrać szefowa Komisji Europejskiej. Miała odwagę, by wypowiedzieć się przeciw homofobii w Polsce, powinna także zabrać głos przeciw temu polowaniu na czarownice wobec kobiet w Polsce - stwierdziła Sophie in ’t Veld..

Większe nadzieje in ’t Veld pokłada w nowym mechanizmie łączącym budżet z praworządnością, wokół którego negocjacje cały czas się toczą, ale według niej mechanizm powstanie i może być zastosowany także w tej sytuacji - Fundusze już nie będą wpadać do kieszeni rządów, które wykorzystują unijne fundusze, by wzmocnić swoją polityczną bazę. To musi się skończyć. Już więcej pieniądze podatników nie będą wykorzystywane przez rządy, które wykorzystują je, by łamać prawa kobiet.

"Kobiety muszą wyjść na ulice, żeby bronić swojej godności ludzkiej" TVN

Po ten sam argument sięgnęła wiceszefowa Parlamentu Europejskiego Katarina Barley. - Jest nowy mechanizm, który, mam nadzieję, powstanie i dzięki któremu, ktoś, kto łamie praworządność, nie będzie miał dostępu do finansowania. Ale proszę dać mi wyjaśnić, nie chcemy karać obywateli, na przykład Polaków. Nie chcemy zabrać pieniędzy Polakom, ale chcemy, by rządy, łamiące praworządność, nie mogły decydować o tym, gdzie płyną pieniądze, jak będą rozdzielane - stwierdziła.

Zdaniem Sophie in ’t Veld wydanie decyzji (Trybunału Konstytucyjnego) w trakcie pandemii "nie było przypadkiem". - Są takie rządy, na szczęście tylko mniejszość, które nadużywają ograniczeń w czasie pandemii, by ograniczyć nasze wolności. Na przykład, ograniczając prawo do zgromadzeń, uniemożliwiając demonstrowanie. Widzieliśmy, że polski rząd robił tak też w innych sprawach - stwierdziła.

Jej zdaniem "rząd chce też stworzyć zasłonę dymną, bo może mieć nieprzyjemne wiadomości na temat gospodarki albo na temat radzenia sobie z pandemią". - Więc to jest bardzo wygodny ruch. Oczywiście (rządzący - przyp. red.) powiedzą, że to decyzja sądu - to był sąd, to nie my, to sąd. Ale przejęli sądownictwo, więc oczywiście, że sąd jest narzędziem w ich rękach - dodała Sophie in ’t Veld.

Protesty po wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji Łódź-Protesty po wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji | TVN24 Łódź-Protesty po wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji | TVN24 Łódź-Protesty po wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji | TVN24 Gdańsk-Protesty po wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji | TVN24 Poznań-Protesty po wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji | TVN24 Gdańsk-Protesty po wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji | TVN24 Poznań-Protesty po wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji | TVN24 Poznań-Protesty po wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji | TVN24 Poznań-Protesty po wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji | TVN24 Łódź-Protesty po wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji | TVN24 Uczestnicy protestu pod krakowskim biurem Prawa i Sprawiedliwości | PAP/Art Service Warszawa-Protesty po wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji | Wojciech Olkuśnik/PAP Policjant i jedna z uczestniczek protestu pod krakowskim biurem Prawa i Sprawiedliwości | PAP/Art Service Warszawa-Protesty po wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji | Wojciech Olkuśnik/PAP Warszawa-Protesty po wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji | Wojciech Olkuśnik/PAP Warszawa-Protesty po wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji | Wojciech Olkuśnik/PAP Warszawa-Protesty po wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji | Wojciech Olkuśnik/PAP Warszawa-Protesty po wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji | Wojciech Olkuśnik/PAP Protesty po wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji | Wojciech Olkuśnik/PAP Warszawa-Protesty po wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji | Wojciech Olkuśnik/PAP Warszawa-Protesty po wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji | Wojciech Olkuśnik/PAP Warszawa-Protesty po wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji | Wojciech Olkuśnik/PAP Warszawa-Protesty po wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji | Wojciech Olkuśnik/PAP Warszawa-Protesty po wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji | Wojciech Olkuśnik/PAP Warszawa-Protesty po wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji | Wojciech Olkuśnik/PAP Warszawa-Protesty po wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji | Wojciech Olkuśnik/PAP Warszawa-Protesty po wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji | Wojciech Olkuśnik/PAP

Autor:Justyna Zuber

Źródło: TVN24 BiS