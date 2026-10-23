"Wykorzystali możliwość, zaczęli bardzo szkodzić". Przetacza się "fala frustracji"

We Francji w protestach wzięło udział ponad pół miliona osób

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Ponad 2500 zatrzymanych osób, kilkuset rannych policjantów, żandarmów i strażaków oraz straty liczone w setkach milionów euro. To dotychczasowy bilans starć na francuskich ulicach, do których doszło w trakcie protestu studentów i młodzieży.

Protesty we Francji swój punkt kulminacyjny miały w sobotę 17 października. Światowe media obiegły wtedy zdjęcia i nagrania z zamieszek i aktów wandalizmu. Część demonstrantów demolowało przystanki i auta, plądrowało sklepy i niszczyło budynki publiczne. Płonął zabytkowy ratusz w Limoges.

Francuski rząd szacuje, że w zgromadzeniach w całym kraju wzięło udział około 500 tysięcy osób. Inicjatorzy wezwali do dalszych demonstracji 24 i 31 października. Żądają spotkania z prezydentem Emmanuelem Macronem.

A wszystko zaczęło się od jednego liceum pod Paryżem.