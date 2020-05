Protestowali przeciwko niesprawiedliwemu racjonowaniu żywności. Zginęło co najmniej sześć osób

W sobotniej demonstracji w prowincji Ghor w środkowej części Afganistanu rannych zostało kilkanaście osób, a zginęło co najmniej sześć. Protestujący domagali się pomocy ekonomicznej po tygodniach ograniczeń związanych z pandemią - poinformowało tamtejsze Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

Rzecznik afgańskiego MSW powiedział, że demonstranci zebrali się przed siedzibą gubernatora w stolicy prowincji, Czakczaranie. Niektórzy z nich zaczęli strzelać do policjantów, co rozpoczęło wymianę ognia. W wyniku strzelaniny zginęło co najmniej sześć osób, a 19 zostało rannych. Wśród zabitych są lokalny dziennikarz i dwóch policjantów.