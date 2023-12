Szef ukraińskiej dyplomacji o "najlepszym prezencie świątecznym od Berlina"

Niemiecki kanclerz Olaf Scholz przyczynił się do tego, by premier Węgier Viktor Orban opuścił salę na czas podejmowania w Brukseli decyzji o rozpoczęciu rozmów akcesyjnych z Ukrainą. - Zdobył w tym tygodniu wiele szczerego i zasłużonego podziwu w sercach Ukraińców - skomentował gest Scholza minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba.

Kułeba: to przejdzie do historii jako akt niemieckiego przywództwa w interesie Europy

Do tych informacji odniósł się w rozmowie z dziennikiem "Bild" szef ukraińskiej dyplomacji Dmytro Kułeba . - To, co niemiecki kanclerz Olaf Scholz zrobił na szczycie (Unii Europejskiej), aby usunąć groźbę węgierskiego weta, przejdzie do historii jako akt niemieckiego przywództwa w interesie Europy - powiedział. Jak zaznaczył Kułeba, kanclerz "zdobył w tym tygodniu wiele szczerego i zasłużonego podziwu w sercach Ukraińców".

Kiedy w maju ubiegłego roku szef ukraińskiego MSZ prowadził w Berlinie kampanię na rzecz przyznania Ukrainie statusu kandydata do Unii Europejskiej, jego apele do Niemiec o objęcie przywództwa w tym procesie w większości pozostały bez echa. Kułeba w rozmowie z "Bildem" wspomniał, że eksperci i politycy w Berlinie powiedzieli mu, że "Niemcy nie chcą przewodzić".

- Cieszę się, że od tego czasu niemieckie decyzje polityczne uległy zmianie. Mogę mieć tylko nadzieję, że oznacza to również szerszy i nieodwracalny zwrot w niemieckim podejściu do przewodzenia wysiłkom na rzecz rozwiązania najbardziej złożonych kwestii - dodał. - Mamy wiele powodów do wdzięczności Niemcom, od pomocy wojskowej po wsparcie finansowe, ale polityczna jasność co do członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej jest prawdopodobnie najlepszym prezentem świątecznym od Berlina - przyznał.