Świat Prom wywrócił się u wybrzeży Cypru Północnego. Na pokładzie było 270 osób Oprac. Justyna Sochacka |

Prom wywrócił się u wybrzeży Cypru Północnego. Akcja ratunkowa Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Reuters

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Prom przewrócił się krótko po wypłynięciu z Kirenii w kierunku tureckiego portu Tasucu, w odległości około dwóch kilometrów od wybrzeża. Na miejsce skierowano jednostki turecko-cypryjskiej straży przybrzeżnej oraz śmigłowiec ratunkowy, a z Kirenii wypłynęły inne łodzie, by wesprzeć akcję ratunkową.

Burmistrz Kirenii Murat Senkul potwierdził, że na pokładzie statku znajdowało się łącznie 270 pasażerów i członków załogi. Sytuację określił jako poważną.

W rozmowie ze stacją CNN Turk Senkul powiedział, że służbom ratunkowym "udało się dotrzeć" 159 z 258 pasażerów.

Minister robót publicznych i transportu TRCP Erhan Arikli, cytowany przez turecką telewizją NTV, poinformował, że pasażerowie zostali przeniesieni na inne jednostki pływające znajdujące się w pobliżu. Oświadczył, że pasażerowie w stanie krytycznym zostaną natychmiast przewiezieni do szpitali.

Trudne warunki na morzu

Według Ariklego w czasie, gdy doszło do wywrócenia się promu, na morzu panowały trudne warunki. Dodał, że dokładna przyczyna wypadku zostanie ustalona w toku dochodzenia.

Cypr jest podzielony na należącą do UE Republikę Cypryjską oraz Turecką Republikę Cypru Północnego (TRCP), uznawaną na arenie międzynarodowej jedynie przez Ankarę.