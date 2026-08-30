Prom wywrócił się u wybrzeży Cypru Północnego. Na pokładzie było 270 osób
Prom przewrócił się krótko po wypłynięciu z Kirenii w kierunku tureckiego portu Tasucu, w odległości około dwóch kilometrów od wybrzeża. Na miejsce skierowano jednostki turecko-cypryjskiej straży przybrzeżnej oraz śmigłowiec ratunkowy, a z Kirenii wypłynęły inne łodzie, by wesprzeć akcję ratunkową.
Burmistrz Kirenii Murat Senkul potwierdził, że na pokładzie statku znajdowało się łącznie 270 pasażerów i członków załogi. Sytuację określił jako poważną.
W rozmowie ze stacją CNN Turk Senkul powiedział, że służbom ratunkowym "udało się dotrzeć" 159 z 258 pasażerów.
Minister robót publicznych i transportu TRCP Erhan Arikli, cytowany przez turecką telewizją NTV, poinformował, że pasażerowie zostali przeniesieni na inne jednostki pływające znajdujące się w pobliżu. Oświadczył, że pasażerowie w stanie krytycznym zostaną natychmiast przewiezieni do szpitali.
Trudne warunki na morzu
Według Ariklego w czasie, gdy doszło do wywrócenia się promu, na morzu panowały trudne warunki. Dodał, że dokładna przyczyna wypadku zostanie ustalona w toku dochodzenia.
Cypr jest podzielony na należącą do UE Republikę Cypryjską oraz Turecką Republikę Cypru Północnego (TRCP), uznawaną na arenie międzynarodowej jedynie przez Ankarę.