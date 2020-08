Prokurator chce wglądu w dokumentację. Trump: kolejna odsłona polowania na czarownice

Cyrus Vance Jr, prokurator okręgowy Manhattanu, od ponad roku zabiega o udostępnienie zeznań podatkowych Trumpa. W poniedziałek zażądał także wglądu w dokumentację grupy Trump Organization, która łączy blisko 500 firm należących do prezydenta USA.

We wniosku o wgląd w dokumentację Trump Organization skierowanym na ręce sędziego okręgowego prokurator okręgowy Manhattanu Cyrus Vance Jr argumentował, że przemawia za tym "systemowy i długotrwały charakter niejasności podatkowych. Po decyzji Sądu Najwyższego, który w czerwcu odrzucił argument adwokatów Donalda Trumpa, że prezydent nie może być przedmiotem dochodzenia w trakcie swego urzędowania, prokurator Vance musi teraz przekonać sąd do wydania nakazu udostępnienia pod rygorem odpowiedzialności karnej (subpoena) zeznań podatkowych Donalda Trumpa z ubiegłych lat - zarówno stanowych, jak i federalnych.

Sędzia okręgowy Victor Marrero, przed którym w poniedziałek wystąpili przedstawiciele prokuratury, zapowiedział, że decyzja w tej sprawie zostanie wydana do końca sierpnia.

"Działalność przestępcza była prowadzona z kalkulacją"

"Prawnicy reprezentujący prokuraturę argumentowali, że śledczy powinni mieć prawo wglądu do zeznań podatkowych nie tylko Trumpa, ale całej sieci jego firm, ze względu na dochodzenie, w którym pojawiły się nowe elementy. Nie chcieli przy tym ujawnić żadnych wątków śledztwa" - pisze Reuters. Powołali się natomiast na liczne publikacje prasowe, jakie ukazały się, gdy przed rokiem prokurator okręgowy Manhattanu wystosował do biura rachunkowego obsługującego firmę Trumpa wezwanie do udostępnienia deklaracji podatkowych.