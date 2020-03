Iran łamie porozumienie nuklearne. Niemal potroił zapasy wzbogaconego uranu

Przez ostatnie miesiące Iran niemal potroił swój zapas wzbogaconego uranu, co jest złamaniem jego porozumienia ze światowymi mocarstwami - ogłosiła we wtorek w poufnym raporcie Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej z siedzibą w Wiedniu.

- Oceniłem, że potrzebne jest przygotowanie drugiego raportu, ponieważ uważałem, że sytuacja jest na tyle poważna - powiedział szef MAEA Rafael Grossi. Poinformował, że przedstawiciele międzynarodowej agencji nie zostali wpuszczeni do dwóch obiektów w Iranie. - Nalegaliśmy i mimo naszych wysiłków nie udało się tego zrobić. Iran ogranicza możliwości agencji wykonywania swojej pracy - dodał

Hossein Heidarpour/Wikimedia CC BY 2.0

W zawartej w 2015 roku umowie z USA, Wielką Brytanią, Francją, Niemcami, Rosją i Chinami Iran zobowiązał się posiadać na swym terytorium nie więcej niż 202,8 kilogramy wzbogaconego uranu. Umowa miała zapewnić definitywną rezygnację Teheranu z przypisywanego mu zamiaru wyprodukowania broni jądrowej, za co uzyskałby zniesienie międzynarodowych sankcji. W roku 2018 prezydent Donald Trump ogłosił wycofanie Stanów Zjednoczonych z tego porozumienia, które pozostali partnerzy chcą jeszcze uratować.

Najnowsze dane, zawarte w poufnym raporcie dla 171 państw członkowskich MAEA pokazują, że po raz pierwszy od wejścia w życie porozumienia nuklearnego Iran zdołał wzbogacić ponad tonę paliwa uranowego do poziomu 4,5 procent.

"New York Times" zwraca uwagę, że po raz pierwszy od 2015 roku Teheran ma wystarczającą ilość tego pierwiastka, potrzebną do produkcji pojedynczej broń nuklearnej - zauważa "New York Times". Dziennik zwraca jednocześnie uwagę, że wyprodukowanie głowicy zajęłoby Iranowi miesiące, a nawet lata.