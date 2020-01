Migranci, klimat i sztuczna inteligencja. Komisja Europejska wyznaczyła sobie cele na ten rok

Nowy pakt o migracji i azylu, prawo zapewniające osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku, strategia wykorzystywania danych - to niektóre z punktów, które znalazły się programie prac Komisji Europejskiej na 2020 rok. - Plan pokazuje kierunek na następne pięć lat i dalej - wyjaśnił wiceszef KE Marosz Szefczovicz, prezentując przyjęty dokument.

Komisja Europejska zapowiedziała przekształcanie sześciu wiodących celów swojej przewodniczącej Ursuli von der Leyen w konkretne inicjatywy. Będą one negocjowane i realizowane we współpracy z Parlamentem Europejskim i państwami członkowskimi w Radzie Unii Europejskiej.

- Plan pracy opowiada o tym, co chcemy osiągnąć w tym pierwszym roku (działania nowej Komisji Europejskiej - red.). Jednocześnie pokazuje kierunek na następne pięć lat i dalej - powiedział na konferencji prasowej w Brukseli wiceszef Komisji Europejskiej Marosz Szefczovicz. Poinformował, że KE chce położyć na stół w tym roku 93 inicjatywy zgrupowane wokół 43 celów politycznych. Będą one dotyczyły między innymi ochrony środowiska, sztucznej inteligencji, praw socjalnych.

Zielony Ład

Jednym z najważniejszych projektów będzie propozycja prawa, które ma umożliwić osiągnięcie celu, jakim jest neutralność pod względem emisji dwutlenku węgla do 2050 roku. Wniosek w tej sprawie ma zostać przedstawiony w najbliższych tygodniach. Państwa Unii Europejskiej zgodziły się w styczniu na realizowanie celu neutralności klimatycznej do 2050 roku, Polska wyłamała się jako jedyne państwo członkowskie. Przywódcy unijni zgodzili się, że wrócą do tematu w czerwcu, jednak będzie to już po przedstawieniu projektu KE w sprawie neutralności klimatycznej.