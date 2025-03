Stolica Rosji, Moskwa Źródło: Reuters Archiwum

Na chiński rynek zaczynają napływać towary z Rosji. Tylko w zeszłym roku otwarto tam ponad 1200 obracających nimi firm. Widok udekorowanych na biało, niebiesko i czerwono witryn staje się coraz częstszy, a wartość wymiany handlowej między obydwoma państwami osiągnęła rekordowy poziom. Skąd tak nagła popularność wytwarzanych przez Moskwę produktów?

Obecność matrioszek, niedźwiedzi czy rosyjskiej flagi na sklepowych witrynach przestaje dziwić chińskich konsumentów. Od czasu pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę podobne dekoracje stają się coraz częstszym widokiem - zauważa CNN. Jak twierdzi stacja, tylko ciągu ostatniego roku w całych Chinach otwarto 1209 nowych firm obracających produktami "made in Russia". Dla porównania, pięć lat wcześniej otwarto 471 takich przedsiębiorstw.

Towary z Rosji najczęściej spotkać można w prowincji Heilongjiang, na granicy. Ich popularność wzrasta jednak także i w innych częściach kraju. Sklepy z rosyjskimi towarami oferują szeroką gamę produktów. Konsumenci najchętniej sięgają tam po produkty, takie jak czekoladki, ciastka, miody, wódkę czy mleko w proszku - podaje CNN. - Najlepiej sprzedającym się produktem jest rosyjski miód, to wielki hit - mówi stacji właściciel jednego ze sklepów z produktami "made in Russia".

Popularność rosyjskich produktów w Chinach rośnie

Jak zauważa CNN, skokowy wzrost dostępności towarów z Rosji dziwi niekiedy nawet samych Chińczyków. Jest on przede wszystkim efektem motywowanego politycznie pogłębienia więzów handlowych między Pekinem a Moskwą. Od czasu objęcia Rosji zagranicznymi sankcjami Chiny stały się jej ekonomicznym kołem ratunkowym – ocenia stacja, zwracając uwagę na sięgającą rekordowych poziomów wartość obustronnego handlu. Obecnie jest to blisko 249 miliardów dolarów, a jeszcze przed dekadą było to 68 miliardów.

Sklep z rosyjskimi produktami w Hangzhou, we wschodnich Chinach Źródło: Tao Jiang / Shutterstock

Popularność rosyjskich towarów sprawiła, że obok faktycznie sprowadzanych z zagranicy produktów, na chińskim rynku zaczęły pojawiać się ich podróbki. Jak opisuje CNN, za relacją lokalnych mediów, w Szanghaju otwarto nawet kilka sklepów, gdzie większość asortymentu jedynie udawała wytwarzaną w Rosji. Towary te były błędnie oznaczone jako rosyjskie lub jako inspirowane rosyjskimi. Po policyjnej kontroli część sklepów zamknięto, a część handlowców ukarano grzywnami.

