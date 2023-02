Proces za zamkniętymi drzwiami. Sąd w Grodnie ogłosi wyrok w politycznym procesie Andrzeja Poczobuta

czytaj dalej

Rosja prawdopodobnie zdołała obejść sankcje i dzięki współpracy z Iranem kupiła elementy do dronów bojowych - ocenia w najnowszej analizie amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW). Zdaniem analityków, Kreml może wykorzystać swoje znaczące więzy gospodarcze z Tadżykistanem poprzez Organizację Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym i Eurazjatycką Unię Gospodarczą, by - obchodząc sankcje międzynarodowe - pozyskać części do dronów bądź gotowe aparaty w celu użycia ich przeciwko Ukrainie.