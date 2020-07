Katherine Kendall o przekręceniu jej słów, przyjaciel o tym, że była żona Deppa "lubiła go bić". Zeznania w procesie

Aktorka Katherine Kendall oświadczyła w piątek w sądzie, że tabloid "The Sun" celowo błędnie zacytował jej słowa w artykule, w którym nazwał Johnny'ego Deppa "damskim bokserem". W procesie przeciwko wydawcy tabloidu zeznania złożył także wieloletni przyjaciel aktora. Depp miał mu powiedzieć, że była żona Amber Heard "lubi go bić". Heard ma zeznawać w poniedziałek.

Proces cywilny między aktorem Johnnym Deppem i wydawcą brytyjskiego tabloidu "The Sun" rozpoczął się w londyńskim sądzie 7 lipca. Przedmiotem pozwu Deppa są artykuły z 2018 roku autorstwa Dana Woottona, w którym dziennikarz nazwał aktora "damskim bokserem", zarzucając mu dotkliwe pobicie będącej wówczas jego żoną Heard. Kobieta miała obawiać się o własne życie.

Adwokat gazety Sasha Wass przekazała, że "The Sun" posiada dowody na to, iż Depp brutalnie zaatakował swoją byłą żonę co najmniej 14 razy w latach 2013-2016. Wśród przyczyn miała być zazdrość i zbyt duże ilości alkoholu lub narkotyków. Wass powiedziała przed sądem - powołując się na słowa Amber Heard - że aktor był "potworem". Depp odpiera wszystkie zarzuty.