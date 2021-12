Mowy końcowe w procesie Ghislaine Maxwell

- Gdy jesteś z kimś przez 11 lat, wiesz, co ta osoba lubi. Epstein lubił nieletnie dziewczynki. Lubił obmacywać nieletnie dziewczynki. Maxwell o tym wiedziała. Nie popełnijcie błędu, Maxwell była kluczowa dla całej intrygi. Epstein nie mógłby tego robić sam - przekonywała Moe. Jej zdaniem już sama obecność Maxwell ułatwiała nastolatkom decyzję pójścia do domu samotnego mężczyzny w średnim wieku.

- Kiedy temu mężczyźnie towarzyszy elegancka, uśmiechnięta, szanowana kobieta w odpowiednim wieku, wtedy wszystko zaczyna wydawać się uzasadnione. I kiedy ta kobieta zachęca te dziewczynki do masażu tego mężczyzny, kiedy zachowuje się tak, jakby to było zupełnie normalne, że mężczyzna dotyka te dziewczynki, wtrąca je ona w pułapkę – dowodziła prokurator.

"Maxwell jest niewinną kobietą niesłusznie oskarżoną o przestępstwa, których nie popełniła"

W odmiennym świetle przedstawiała Maxwell jej obrończyni Laura Menninger. Przekonywała ławę przysięgłych, że związek Maxwell z Epsteinem nie miał charakteru przestępczego. - Ona jest tutaj sądzona za to, że była z Jeffreyem Epsteinem i być może to był największy błąd w jej życiu, ale to nie było jednak przestępstwo - zaznaczyła. W jej opinii oskarżenie opiera się na spekulacjach i bazuje na zdjęciach Maxwell z Epsteinem jako materiale dowodowym. - Ghislaine Maxwell nie jest Jeffreyem Epsteinem. Ghislaine Maxwell jest niewinną kobietą niesłusznie oskarżoną o przestępstwa, których nie popełniła. (…) Nie jesteśmy tutaj, by bronić Jeffreya Epsteina. On nie jest moim klientem - podkreśliła.