Trump zamieścił wpis, w którym obraził urzędnika sądu. Sędzia grozi byłemu prezydentowi więzieniem

Sędzia Nowego Jorku Arthur F. Engoron zagroził w piątek możliwością ukarania Donalda Trumpa więzieniem. Powodem jest niezastosowanie się byłego prezydenta do nakazu milczenia. Ten został nałożony na miliardera po zamieszczeniu przez niego w mediach społecznościowych wpisu, w którym obraża urzędnika sądowego - donosi agencja Reutera. "To niefortunne i przepraszam w imieniu mojego klienta" - oświadczył prawnik Trumpa.

- Nakazałem mu natychmiastowe usunięcie wpisu, a on zapewnił, że go usunął - powiedział sędzia, cytowany przez stację NBC News. - Mimo wydanego przeze mnie nakazu dowiedziałem się, że obraźliwy post nigdy nie został usunięty ze strony internetowej. Stanowi to rażące naruszenie nakazu milczenia. Jasno zaznaczyłem, że niezastosowanie się do niego będzie skutkować poważnymi sankcjami - oznajmił siędzia.