Świat Litwa wzmocni środki bezpieczeństwa po incydencie ze Starlinkiem Oprac. Aleksandra Sapeta |

Tusk: akty sabotażu w państwach bałtyckich są niepokojące Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Valdemar Doveiko/PAP

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

O próbie podpalenia firmy przechowującej sprzęt łączności satelitarnej Starlink szef litewskiego rządu poinformował w niedzielę. Ocenił, że to "element rosyjskiej wojny hybrydowej".

Na poniedziałek zwołano Komisję Bezpieczeństwa Narodowego. - Uzgodniliśmy, że zwiększymy poziom gotowości w obiektach infrastruktury krytycznej, istotnych dla kraju. Przeznaczymy większą liczbę sił dla tych obiektów - zapowiedział Mindaugas Sinkeviczius.

Próba podpalenia bazy Starlink

W niedzielnej rozmowie z radiem publicznym LRT szef litewskiego rządu powiedział, że "próbowano dokonać sabotażu lub dywersji" i przypomniał o powtarzających się incydentach w całej Europie.

Jak wyjaśnił, firma, którą próbowano podpalić, zapewnia łączność za pośrednictwem dziewięciu anten satelitarnych Starlink wykorzystywanych przez Ukrainę. Sprawcy mieli próbować podpalić anteny i urządzenia sterujące. Na miejscu znaleziono pojemniki z płynami łatwopalnymi o różnej pojemności, w tym kanister dziesięciolitrowy.

Podobny incydent miał miejsce w Polsce pod koniec września w stacji bazowej Starlinka w Woli Krobowskiej. W tej sprawie w Niemczech zatrzymano dwóch obywateli Turcji. - Nie mamy żadnych wątpliwości, że za tym aktem dywersji stoją rosyjskie służby - oświadczył minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.

Eksplozja drona. Premier Litwy: wleciał od strony polskiej

W niedzielę prezydent Litwy Gitanas Nauseda poinformował również o eksplozji drona na północy kraju. Rzecznik ukraińskiego MSZ Hoerhij Tychyj przyznał, że był to ukraiński bezzałogowiec, wystrzelony w kierunku Rosji. Jak ocenił, to działania Kremla mogły doprowadzić do zmiany kursu drona.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Eksplozja drona nad Litwą. Ukraińcy przeprosili

Premier Litwy powiedział w poniedziałek - cytowany przez LRT - że nie ma wątpliwości, iż dron wleciał do Litwy od strony polskiej. W niedzielę rzecznik polskiego Ministerstwa Obrony Narodowej Janusz Sejmej przekazał PAP, że "na kierunku litewskim brak jest potwierdzenia (przez nasze systemy radarowe) przekroczenia granicy z Polski na Litwę". - Jesteśmy w kontakcie ze stroną litewską - dodał.

- Dziś jest jasne, że według naszych danych dron FPV pochodzi z Ukrainy, co potwierdzają szczątki i apel strony ukraińskiej, a także informacje, że podczas ataku utracono łączność z jednym z dronów. Prawdopodobnie to właśnie ten dron eksplodował na terytorium Republiki Litewskiej. Nie ma wątpliwości, że miał przy sobie materiały wybuchowe - mówił Sinkeviczius po posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa Narodowego.

W przypadku poprzednich zdarzeń drony wlatywały w litewską przestrzeń powietrzną od strony Białorusi. - Dlatego reakcja była nieco inna. Myśliwce wystartowały i wykryły poruszający się obiekt na swoich radarach. Został zidentyfikowany na radarze, ale z powodu niekorzystnych warunków pogodowych nie udało się go zobaczyć - wyjaśnił premier. Jak dodał, trwa wyjaśnianie okoliczności eksplozji bezzałogowca.