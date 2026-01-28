Logo strona główna
Świat

Rada Pokoju zaczyna "niezbędną pracę". Są priorytety na sto dni

Ponad 20 państw ma wejść w skład Rady Pokoju
Kto znalazł się w Radzie Pokoju?
Źródło: TVN24
W serwisie X powstało oficjalne konto Rady Pokoju, którą tworzy prezydent Donald Trump. Przedstawiono na nim państwa - założycieli, które oficjalnie przystąpiły do nowej organizacji. Nakreślono również priorytety na 100 dni, dotyczące przyszłości Gazy.

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zaprosił około 60 światowych liderów do udziału w inicjatywie Rady Pokoju, której celem jest rozwiązywanie konfliktów na świecie. Inauguracja i podpisanie dokumentu założycielskiego odbyło się 22 stycznia w Davos.

Państwa, które powitano w Radzie Pokoju Donalda Trumpa w serwisie X to:

  1. Argentyna,
  2. Armenia,
  3. Azerbejdżan,
  4. Albania,
  5. Bahrajn,
  6. Białoruś,
  7. Bułgaria,
  8. Kambodża,
  9. Salwador,
  10. Egipt,
  11. Węgry,
  12. Indonezja,
  13. Jordania,
  14. Kazachstan,
  15. Kosowo,
  16. Kuwejt,
  17. Mongolia,
  18. Maroko,
  19. Pakistan,
  20. Paragwaj,
  21. Katar,
  22. Arabia Saudyjska,
  23. Turcja,
  24. Zjednoczone Emiraty Arabskie,
  25. Uzbekistan,
  26. Wietnam.
Prezydent USA Donald Trump
Rada Pokoju powołana, "owocne" spotkanie w Davos, Trump grozi odwetem
TO WARTO WIEDZIEĆ
Ponad 20 państw ma wejść w skład Rady Pokoju
Mają współpracować mimo wrogich relacji. Trudne stosunki w Radzie Pokoju
Donald Trump prezentuje podpisany akt założycielski Rady Pokoju
Rada Pokoju Trumpa. Co to naprawdę oznacza
Monika Winiarska

Priorytety na 100 dni

Pierwszy post, który udostępniono to wpis Białego Domu z załączonym wideo, na którym Ali Shaath, główny komisarz Narodowego Komitetu ds. Administracji Strefy Gazy, dziękuje prezydentowi Trumpowi za jego przywództwo, ogłasza ponowne otwarcie przejścia granicznego w Rafah i nakreśla drogę do lepszej przyszłości dla Strefy Gazy.

W kolejnym udostępniono wpis Nickolaya E. Mladenova, dyrektora generalnego Rady Pokoju i Wysokiego Przedstawiciela ds. Strefy Gazy. "Nasze priorytety na najbliższe 100 dni są jasne: dostarczyć pilną pomoc humanitarną; kierować, wspierać i pomagać NCAG w wypełnianiu swoich obowiązków w Gazie; wdrożyć rezolucję Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 2803. Jak dodał "to ważny fundament dla trudnej, ale niezbędnej pracy, która nas czeka: przekształcenia Gazy w miejsce prawdziwej nadziei; dania Palestyńczykom i Izraelczykom szansy na życie w pokoju, bezpieczeństwie i godności. Wciąż jesteśmy zaangażowani w ścisłą współpracę ze wszystkimi partnerami, aby ten cel się powiódł" - podsumował.

Autorka/Autor: Pkarp/ads

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: GIAN EHRENZELLER/PAP/EPA

Donald Trump
