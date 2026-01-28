Rada Pokoju zaczyna "niezbędną pracę". Są priorytety na sto dni

Kto znalazł się w Radzie Pokoju? Źródło: TVN24

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zaprosił około 60 światowych liderów do udziału w inicjatywie Rady Pokoju, której celem jest rozwiązywanie konfliktów na świecie. Inauguracja i podpisanie dokumentu założycielskiego odbyło się 22 stycznia w Davos.

Państwa, które powitano w Radzie Pokoju Donalda Trumpa w serwisie X to:

Argentyna, Armenia, Azerbejdżan, Albania, Bahrajn, Białoruś, Bułgaria, Kambodża, Salwador, Egipt, Węgry, Indonezja, Jordania, Kazachstan, Kosowo, Kuwejt, Mongolia, Maroko, Pakistan, Paragwaj, Katar, Arabia Saudyjska, Turcja, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Uzbekistan, Wietnam.

Priorytety na 100 dni

Pierwszy post, który udostępniono to wpis Białego Domu z załączonym wideo, na którym Ali Shaath, główny komisarz Narodowego Komitetu ds. Administracji Strefy Gazy, dziękuje prezydentowi Trumpowi za jego przywództwo, ogłasza ponowne otwarcie przejścia granicznego w Rafah i nakreśla drogę do lepszej przyszłości dla Strefy Gazy.

PEACE IN THE MIDDLE EAST: Ali Shaath, Chief Commissioner of the National Committee for the Administration of Gaza, thanks President Trump for his leadership, announces the reopening of the Rafah crossing, and outlines a path toward a more prosperous future for Gaza. pic.twitter.com/1RMol3E4tE — The White House (@WhiteHouse) January 22, 2026 Rozwiń

W kolejnym udostępniono wpis Nickolaya E. Mladenova, dyrektora generalnego Rady Pokoju i Wysokiego Przedstawiciela ds. Strefy Gazy. "Nasze priorytety na najbliższe 100 dni są jasne: dostarczyć pilną pomoc humanitarną; kierować, wspierać i pomagać NCAG w wypełnianiu swoich obowiązków w Gazie; wdrożyć rezolucję Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 2803. Jak dodał "to ważny fundament dla trudnej, ale niezbędnej pracy, która nas czeka: przekształcenia Gazy w miejsce prawdziwej nadziei; dania Palestyńczykom i Izraelczykom szansy na życie w pokoju, bezpieczeństwie i godności. Wciąż jesteśmy zaangażowani w ścisłą współpracę ze wszystkimi partnerami, aby ten cel się powiódł" - podsumował.

Earlier today, @jaredkushner outlined the Board of Peace's vision for the future of Gaza.



Over the coming 100 days our priority is clear: deliver urgent humanitarian aid; guide, support and assist @NCAG as it takes up its responsibilities in Gaza; implement UNSC Resolution 2803.… pic.twitter.com/oznRxwHTMY — Nickolay E. MLADENOV (@nmladenov) January 22, 2026 Rozwiń

