Rada Pokoju zaczyna "niezbędną pracę". Są priorytety na sto dni

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zaprosił około 60 światowych liderów do udziału w inicjatywie Rady Pokoju, której celem jest rozwiązywanie konfliktów na świecie. Inauguracja i podpisanie dokumentu założycielskiego odbyło się 22 stycznia w Davos.
Państwa, które powitano w Radzie Pokoju Donalda Trumpa w serwisie X to:
- Argentyna,
- Armenia,
- Azerbejdżan,
- Albania,
- Bahrajn,
- Białoruś,
- Bułgaria,
- Kambodża,
- Salwador,
- Egipt,
- Węgry,
- Indonezja,
- Jordania,
- Kazachstan,
- Kosowo,
- Kuwejt,
- Mongolia,
- Maroko,
- Pakistan,
- Paragwaj,
- Katar,
- Arabia Saudyjska,
- Turcja,
- Zjednoczone Emiraty Arabskie,
- Uzbekistan,
- Wietnam.
Priorytety na 100 dni
Pierwszy post, który udostępniono to wpis Białego Domu z załączonym wideo, na którym Ali Shaath, główny komisarz Narodowego Komitetu ds. Administracji Strefy Gazy, dziękuje prezydentowi Trumpowi za jego przywództwo, ogłasza ponowne otwarcie przejścia granicznego w Rafah i nakreśla drogę do lepszej przyszłości dla Strefy Gazy.
W kolejnym udostępniono wpis Nickolaya E. Mladenova, dyrektora generalnego Rady Pokoju i Wysokiego Przedstawiciela ds. Strefy Gazy. "Nasze priorytety na najbliższe 100 dni są jasne: dostarczyć pilną pomoc humanitarną; kierować, wspierać i pomagać NCAG w wypełnianiu swoich obowiązków w Gazie; wdrożyć rezolucję Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 2803. Jak dodał "to ważny fundament dla trudnej, ale niezbędnej pracy, która nas czeka: przekształcenia Gazy w miejsce prawdziwej nadziei; dania Palestyńczykom i Izraelczykom szansy na życie w pokoju, bezpieczeństwie i godności. Wciąż jesteśmy zaangażowani w ścisłą współpracę ze wszystkimi partnerami, aby ten cel się powiódł" - podsumował.
Autorka/Autor: Pkarp/ads
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: GIAN EHRENZELLER/PAP/EPA