Президентський міністр: знайдено боєголовку ракети, яка впала біля Бидгощі

20 maja 2023, 20:12
Autor:
Ред.
Źródło:
RMF FM, PAP
Prezydencki minister Paweł Szrot: odnaleziono głowicę rakiety, która spadła pod Bydgoszczą
Prezydencki minister Paweł Szrot: odnaleziono głowicę rakiety, która spadła pod BydgoszcząRMF FM
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RMF FMPrezydencki minister Paweł Szrot: odnaleziono głowicę rakiety, która spadła pod Bydgoszczą

Боєголовку ракети, яка впала поблизу Бидгощі, знайшли, - повідомив глава Канцелярії президента Павел Шрот. - Це досліджують відповідні установи. Вона особлива, бо зроблена з бетону, - повідомив він і додав, що вибухівки в ній не було.

У п’ятницю в радіоефірі RMF FM главу канцелярії президента Павла Шрота запитали про ракету, яка впала у грудні минулого року поблизу Бидгощі.

- Щодо боєголовки, то можу сказати, що її знайдено. Зараз її обстежують відповідні установи (...). Це особлива боєголовка, тому що вона зроблена з бетону відповідно до російської технологічної ідеї. Я припускаю, що в такому вигляді вона була встановлена на цю ракету, щоб ця старіша модель ракети могла дезорієнтувати українську протиповітряну оборону, - повідомив Шрот.

Він додав, що вибухівки там не було. - Ця ракета не може летіти без боєголовки, значить, хтось встановив отаку ось вершину російської технічної думки, - зазначив він.

Minister Szrot: odnaleziono głowicę rakiety, która spadła pod Bydgoszczą. Relacja Artura Molędy
Minister Szrot: odnaleziono głowicę rakiety, która spadła pod Bydgoszczą. Relacja Artura MolędyTVN24, RMF FM

Шрот: пан Президент ознайомився з цим рапортом

Шефа апарату президента також запитали про можливі персональні наслідки у зв'язку з ракетною справою. Шрот зазначив, що президент не отримував жодних прохань про відставку генералів чи міністра національної оборони. Він додав, що не очікує таких заяв. Водночас він повідомив, що з цієї справи будуть зроблені висновки, а процедури - вдосконалені.

На запитання, хто винен у такій ситуації, Шрот сказав: "Я не одноосібна слідча комісія, я не буду виносити жодних вироків, встановлювати будь-яку провину. Скажу лише так: з цією доповіддю (про ракету - ред.) пан Президент ознайомився".

За його словами, "є висновки, які зробив президент", і їх "виконання буде забезпечено". Відповідаючи на запитання про подробиці, він зазначив, що "на все це діє жорсткий пункт про захист секретної інформації".

На зауваження, що поляки хочуть знати, чи безпечна країна, президентський міністр запевнив: - Безпечна, можу сказати, що безпечна.

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Autor:Ред.

Źródło: RMF FM, PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Tytus Żmijewski

Polska
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