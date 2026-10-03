Świat Rosyjskie drony i rakiety nad Mołdawią. "Moskwa naraża życie ludzi w Europie"

Rosyjski atak na obwód kijowski Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Datawrapper

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Ukraińska agencja UNIAN podała, że według wstępnych ustaleń część obiektów wleciała nad Mołdawię znad graniczącego z nią obwodu odeskiego na południu Ukrainy.

Prezydentka Mołdawii poinformowała o łącznie pięciu rosyjskich obiektach, w tym pociskach typu Banderol i dronach, które naruszyły przestrzeń powietrzną kraju i miały eksplodować. "Moskwa naraża życie ludzi w Europie i musi zostać powstrzymana" - dodała prezydentka.

I condemn Russia's attack on Ukraine this morning. Its war is dangerously reaching Moldova. 5 Russian air attack weapons, including Banderol missiles and drones, violated our airspace and exploded on our soil.



Moscow is putting lives at risk across Europe and must be stopped. — Maia Sandu (@sandumaiamd) October 3, 2026 Rozwiń

Szczątki pocisku rosyjskiego S8000 Banderol, które uderzyły w budynek mieszkalny w Charkowie w czerwcu 2026 roku Źródło zdjęcia: Viacheslav Madiievskyi/UKRINFORM/PAP

Rosja atakowała w nocy Ukrainę

Sandu we wpisie na X potępiła także rosyjski atak na Ukrainę w nocy i nad ranem w sobotę. W Kijowie dron uderzył w Most Północny.

Rosjanie zaatakowali most w Kijowie Źródło zdjęcia: Reuters

W Hostomelu ranne zostały cztery osoby, w tym dziecko.