Rosyjskie drony i rakiety nad Mołdawią. "Moskwa naraża życie ludzi w Europie"
Ukraińska agencja UNIAN podała, że według wstępnych ustaleń część obiektów wleciała nad Mołdawię znad graniczącego z nią obwodu odeskiego na południu Ukrainy.
Prezydentka Mołdawii poinformowała o łącznie pięciu rosyjskich obiektach, w tym pociskach typu Banderol i dronach, które naruszyły przestrzeń powietrzną kraju i miały eksplodować. "Moskwa naraża życie ludzi w Europie i musi zostać powstrzymana" - dodała prezydentka.
Rosja atakowała w nocy Ukrainę
Sandu we wpisie na X potępiła także rosyjski atak na Ukrainę w nocy i nad ranem w sobotę. W Kijowie dron uderzył w Most Północny.
W Hostomelu ranne zostały cztery osoby, w tym dziecko.
Źródło: PAP