Prezydent Zjednoczonych Emiratów Arabskich udaje się do Moskwy, by zabiegać o deeskalację konfliktu na Ukrainie

Prezydent Zjednoczonych Emiratów Arabskich szejk Abu Zabi Muhammad ibn Zajed an-Nahajan uda się we wtorek do Moskwy, by zabiegać o deeskalację i polityczne rozwiązanie konfliktu na Ukrainie - poinformował w poniedziałek resort spraw zagranicznych Emiratów.