Prezydent Zimbabwe Emmerson Mnangagwa poskarżył się prezydentowi Rosji Władimirowi Putinowi, że USA budują w sąsiedniej Zambii bazy wojskowe. W jego ocenie zagraża to bezpieczeństwu i integralności jego kraju. Mnangagwa zwrócił się do rosyjskiego dyktatora o wsparcie militarne, by mógł obronić Zimbabwe przed sąsiadem wspieranym przez Zachód.