Atak Rosji na Ukrainę. Prezydent Wołodymyr Zełenski w wywiadzie dla CNN: sami sobie nie poradzimy

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski rozmawiał we wtorek z telewizją CNN. - Wierzę, że liderzy muszą wspierać demokratyczne kraje, które chcą bronić tych wartości i zasad. Kwestia zamknięcia przestrzeni powietrznej jest dla nas niezmiernie ważna - mówił. Stwierdził, że oczekuje od Joe Bidena przesłania, "które zadziała".

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski udzielił wywiadów zagranicznym mediom we wtorek wieczorem, w szósty dzień inwazji Rosji na Ukrainę. Jedną z rozmów przeprowadziła amerykańska telewizja CNN.

Zełenski: walczymy o wartości związane z życiem, demokracją

Na pytanie, jakiego przesłania oczekuje od prezydenta USA Joe Bidena, odpowiedział, że takiego, "które zadziała". - Oprócz przejęcia sytuacją, żeby było użyteczne w tej wojnie z Rosją. Biden jest światowym przywódcą. Ważne, żeby ludzie w Stanach Zjednoczonych rozumieli jedno - chociaż wojna toczy się na Ukrainie, to walczymy o wartości związane z życiem, demokracją i wolnością, to jest walka o cały świat. Wieść o tym od Ukraińców trzeba rozpowszechniać szeroko wśród Amerykanów, żeby rozumieli, co to znaczy dla nas, o co walczymy i dlaczego tak ważne jest wsparcie Ukrainy - dodał.

Dziennikarz CNN stwierdził, że ukraińskie władze przez długi czas umniejszały znaczenie informacji amerykańskiego wywiadu o zbliżającym się ataku Rosji. Zapytał, czy to, że mogli działać wcześniej, nie pozostawiło Ukraińców nieprzygotowanych. - Nasza odpowiedź na atak, którą teraz widzicie, to, jak działamy jako armia, która nas broni, to dowód, że jesteśmy gotowi na wszystko. Chociaż szykujemy się z wyprzedzeniem, ważne jest, żeby wróg nie spodziewał się twojej reakcji. Dlatego nie podobała mi się taka możliwość, w której wystawiamy się na ryzyko i mówimy światu, że szykujemy się na wojnę - odpowiedział Zełenski.

Zełenski: Rosja podwoi swoje wysiłki, ale nasi ludzie są silniejsi

Stwierdził, że zwrócił się do niektórych zagranicznych przywódców z prośbą o wysłanie wsparcia. - Wierzę, że liderzy muszą wspierać demokratyczne kraje, które chcą bronić tych wartości i zasad. Kwestia zamknięcia przestrzeni powietrznej jest dla nas niezmiernie ważna. Nie chodzi nam o wciągnięcie NATO w tę wojnę. Rozmawialiśmy wiele razy z prezydentem Bidenem, jestem mu za to wdzięczny, a także za jego wsparcie, ale oni nie słyszeli tego, co mówię, a mówiłem, że Ukraina w walce da z siebie wszystko, ale sami przeciwko Rosji nie damy sobie rady - wyjaśnił.

Zdaniem Zełenskiego "Rosja podwoi swoje wysiłki". - Ale nasi ludzie są silniejsi, potężniejsi i wygrywają, bo mają to, czego trzeba do obrony, a Rosjanie nawet nie rozumieją nas jako kraju. Nie znają jego ulic, nie znają naszych ludzi, naszego sposobu myślenia, naszych aspiracji, tego, jakimi ludźmi jesteśmy. W ogóle niczego o nas nie wiedzą. Po prostu zostali tutaj wysłani, żeby walczyć i umrzeć - stwierdził.

Komentował też o możliwości negocjacji. - Naprawdę chcę rozmów - powiedział. Dodał, że jeśli strony nie są gotowe na pokój, to "takie rozmowy są tylko stratą czasu".

