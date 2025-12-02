Logo strona główna
Świat

Maduro wezwał do "obrony ojczyzny". I zatańczył

Nicolas Maduro całuje flagę Wenezueli w czasie wiecu w Caracas
Nicolas Maduro na wiecu w Caracas w Wenezueli
Źródło: TVN24
Prezydent Wenezueli Nicolas Maduro wziął udział w zaprzysiężeniu żołnierzy doborowych jednostek Oddziałów Boliwariańskich w stolicy kraju Caracas. W czasie uroczystości wezwał ich do "obrony ojczyzny i pokoju". Po raz kolejny zatańczył też w rytm piosenki stworzonej z jego własnych wypowiedzi z poprzednich przemówień.

W poniedziałek Nicolas Maduro wziął udział w ceremonii zaprzysiężenia żołnierzy Oddziałów Boliwariańskich - formacji utworzonej na cześć Simona Bolivara, ideologa rewolucji wenezuelskiej z pierwszej połowy XIX wieku. Zaapelował do żołnierzy między innymi o "obronę ojczyzny i pokoju" wobec "zagrożenia ze strony sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych, obecnych na Morzu Karaibskim".

Zdjęcie 1 grudnia 2025 roku
Nicolas Maduro w trakcie wiecu w Caracas w Wenezueli
Źródło: PAP/EPA/Miguel Gutierrez

Decyzja o utworzeniu tych oddziałów jest jednym z elementów przygotowań rządu Maduro do spodziewanego ataku wojskowego USA na Wenezuelę. Przeświadczenie o tym, że może to nastąpić, sprawiło, że wiele zagranicznych linii lotniczych - w tym przewoźnicy amerykańscy, hiszpańska Iberia, kolumbijska Avianca czy Turkish Airlines - ogłosiło 21 listopada zawieszenie lotów do Wenezueli "ze względów bezpieczeństwa" lub "z powodu potencjalnych zagrożeń w regionie".

Na lotnisku w Caracas wciąż lądują jedynie samoloty linii lotniczych niektórych krajów Ameryki Łacińskiej.

Maduro przemówił do tłumu przed Pałacem Prezydenckim, otoczony przez wysokich rangą urzędników. W trakcie wystąpienia złożył narodowi wenezuelskiemu obietnicę. - Przysięgam wam absolutną lojalność. Bądźcie pewni, że nigdy was nie zawiodę - zapowiedział.

Prezydent Wenezueli mówił również o "22 tygodniach agresji, którą można określić mianem terroryzmu psychologicznego". - Te 22 tygodnie wystawiły nas na próbę, a naród Wenezueli pokazał swoją miłość do ojczyzny. Jeśli 22 tygodnie temu kochaliśmy Wenezuelę, to dziś kochamy ją bezgranicznie i jesteśmy gotowi nadal jej bronić - oświadczył.

Zdjęcie z 1 grudnia 2025 roku
Nicolas Maduro całuje flagę Wenezueli w czasie wiecu w Caracas
Źródło: PAP/EPA/Miguel Gutierrez

Maduro dostał siedem dni na ucieczkę

Prezydent USA Donald Trump powiedział Maduro, że ma tydzień na ucieczkę z kraju wraz z rodziną. Odmówił amnestii dla niego i jego otoczenia - poinformowała w poniedziałek agencja Reuters. Po wygaśnięciu terminu w piątek (28 listopada) Trump ogłosił zamknięcie przestrzeni powietrznej nad Wenezuelą.

Wenezuela ukarała przewoźników. "Przyłączenie do terroryzmu państwowego"
Wenezuela ukarała przewoźników. "Przyłączenie do terroryzmu państwowego"

BIZNES

Do rozmowy przywódców doszło na tle stale zwiększającej się presji i gróźb USA wobec Wenezueli i prezydenta Maduro, który jest oskarżony przez prokuraturę USA o związki z narkobiznesem. W ubiegłym tygodniu Trump zapowiedział, że armia USA będzie przeprowadzać ataki lądowe przeciwko handlarzom narkotyków.

W poniedziałek rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt powiedziała, że Trump nie wyklucza żadnej opcji w odniesieniu do władz w Caracas. Potwierdziła też doniesienia o tym, że w Białym Domu dojdzie tego dnia do narady na temat Wenezueli z udziałem czołowych przedstawicieli administracji, w tym sekretarza stanu Marco Rubio i przewodniczącego Kolegium Połączonych Szefów Sztabów, generała Dana Caine'a.

pc

Autorka/Autor: kgr/kg

Źródło: PAP, Reuters

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/Miguel Gutierrez

Nicolas MaduroWenezuelaUSADonald Trump
