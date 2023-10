Joe Biden z wizytą w Izraelu. "Będzie zadawać trudne pytania"

Prezydent USA Joe Biden przybył w środę do Izraela. Na lotnisku w Tel Awiwie powitał go osobiście premier Benjamin Netanjahu. Biden "będzie zadawać trudne pytania, jako przyjaciel Izraela" - poinformował John Kirby, rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA. Wizyta amerykańskiego przywódcy ma miejsce niedługo po tragicznym ataku na szpital w Gazie, w którym zginęły steki cywilów.

Jak powiedział John Kirby podczas briefingu na pokładzie samolotu Air Force One w drodze do Tel Awiwu, prezydent Biden był zszokowany tragedią w Gazie i już rozmawiał telefonicznie na ten temat z premierem Izraela Benjaminem Netanjahu i królem Jordanii Abdullahem II. Zdecydował, by nie przekładać swojej wizyty w Izraelu. Zapewnił też, że mimo fali rozruchów w Zachodnim Brzegu, jest przekonany, że prezydent może bezpiecznie odbyć podróż.